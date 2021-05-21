С ним разговаривал корреспондент football.by.





Евгений Хачериди может подать в суд на брестское "Динамо". Речь идет о сумме в один миллион долларов





Ни Хачериди, ни его представители в наш клуб не обращались. Надеюсь, и не будут, так как контракт у него был заключен с ООО "ФК "Динамо-Брест", а у нас теперь государственный клуб, и при передаче футбольной деятельности по результатам аудита никаких задолженностей перед игроками выявлено не было. Насколько знаю, у Евгения был контракт на два года, который расторгли по его заявлению, и все выплаты, которые ему полагались, были произведены. Но я не могут заставить Хачериди идти в суд или не идти — это его дело. А если у него остались какие-то вопросы, надеюсь, ему удастся их решить с ООО «ФК "Динамо-Брест" в досудебном порядке. В любом случае, это не вопросы ГФК "Динамо-Брест", потому что мы не состояли с ним в трудовых отношениях, а на момент передачи футбольной деятельности, повторюсь, никаких задолженностей перед игроками у прежнего клуба не было.











