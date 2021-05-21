"Крумкачоў" оштрафовали за "неправильных" болельщиков

В четверг в Доме футбола состоялось заседание контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам комитета АБФФ, на котором в числе прочего рассматривался вопрос "о недопустимости неуважительного отношения к государственным символам Республики Беларусь".