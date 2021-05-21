Санкционный чемпионат

В Риге, столице Латвии, 21 мая начинается 84-й по счету Чемпионат мира по хоккею. На нем будут предприняты специальные меры в условиях пандемии коронавируса. А еще, этот ЧМ отобрали у Беларуси, а сборной России запретили флаг, гимн и даже название, пишет Телеграф





ЧМ продлится до 6 июня. Сделано это для того, чтобы на соревнования приехали хоккеисты, которые играют в НХЛ. Впрочем, все равно многие хоккеисты не доедут. Ведь для участия в ЧМ нужно пройти карантин. Все хоккеисты сборных живут в рижской гостинице Radisson Blu Latvija, судьи – в AC Hotel by Marriott Riga.





Там организован так называемый «красный пузырь» — постоянно проходят тесты на коронавирус, а хоккеисты не могут покидать территорию отеля, за исключением поездок на тренировки и матчи.





Болельщикам, кстати, разрешили посещать матчи. Но только тем, кто прошел вакцинацию или уже переболел. По этому поводу Сейм страны даже принял специальный закон.





Всего пройдет 64 матча. В группе «А» сыграют друг с другом сборные ОКР [Олимпийского комитета России], Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси, Великобритании.





В группе «B» будут соперничать Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан, сообщает Федерация хоккея Беларуси.





Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал, где сыграют по классической схеме: 1A-4B, 2A-3B, 3A-2B, 4A-1B. Сборные, которые займут места с пятого по восьмое в группах, просто завершат выступление. Из-за отмены чемпионатов в низших дивизионах никто элиту не покинет.





В пятницу, 21 мая, сборная Беларуси сыграет со Словакией (начало встречи в 20:15 по белорусскому времени).





Санкционный ЧМ

Сборная России на Чемпионате мира по хоккею будет выступать без национального флага и гимна. Это связано с санкциями WADA, которые действуют в отношении РФ.





Российские хоккеисты будут выступать с эмблемой Олимпийского комитета России (ОКР) на форме. Также флаг с такой эмблемой будут поднимать во время матчей с их участием. Вместо гимна в случае побед россиян будет звучать фрагмент Первого концерта Петра Чайковского. На форме будет значиться «гордая» надпись «ОКР», вместо названия страны.





Совет международной федерации хоккея (IIHF) принял 18 января решение о непроведении в Минске ЧМ-2021 по хоккею.





Официально в IIHF пояснили решение так. «В связи с вопросами безопасности и охраны, которые находятся вне контроля ИИХФ, Совет ИИХФ сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска является неизбежным. Это решение было принято Советом после завершения обширного процесса», — говорится в сообщении международной федерации хоккея.





Что сказал Фазель

“Очень прискорбно, что нам пришлось снять заявку на совместное проведение турнира Минск-Рига”, — сказал президент ИИХФ Рене Фазель.





“В ходе этого процесса мы пытались продвигать то, что чемпионат мира может быть использован как инструмент примирения, чтобы помочь успокоить социально-политические проблемы, происходящие в Беларуси, и найти позитивный путь вперед», — продолжал сокрушаться после решение об отмене глава IIHF.





«И хотя Совет считает, что чемпионат мира не должен использоваться ни одной из сторон для политической пропаганды, он признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместно, когда есть более серьезные проблемы, требующие решения, и безопасность команд, зрителей и официальных лиц должна быть приоритетной», — уточнил Рене Фазель.