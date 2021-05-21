- Главный тренер сетует, что не хватает игроков для сборной. Это действительно так?





– А сколько «Динамо» выступает в КХЛ?





- С самого начала — уже тринадцать сезонов.





– Это нонсенс ведь. У нас же и внутренний чемпионат не слабый. Много игроков уехали в минорные американские лиги. Не могу комментировать слова или действия главного тренера сборной. Он, видимо, переживает перед стартом чемпионата мира, ведь тоже давно не был в деле, что называется, на фронте. В составе есть ассимилированные хоккеисты — россиянин, североамериканцы. Для меня как для тренера это боль.





За столько лет развития беларусского хоккея у нас до сих пор нет своих ребят, которые играли бы за главную команду страны. Куда пропадают выходцы из “молодежек”? Значит, что-то делаем неправильно или плохо работаем. Понятно, в Америке и России — поскольку это крупные страны — выбор большой, но, считаю, при наличии клуба во второй по силе лиге мира, такого национального чемпионата и при действующем институте сборных не выбрать 25 человек... Вмешиваются и травмы, кто-то отказывается выступать в сборной по своим причинам, но все же...





Паспортизация у нас была всегда, начиная со времен Мезина, Алексеева, Матушкина, Цыплакова. Хоккей, наверное, в стране вид спорта номер один, но за исключением Салея, Андриевского, Ковалева, Скабелки, Антоненко, Грабовского и Костицыных ярких звезд у нас не было.



