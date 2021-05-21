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Евгений Хачериди может подать в суд на брестское "Динамо". Речь идет о сумме в один миллион долларов

Украинский экс-защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди может подать в суд на клуб. "Динамо" не выплатило компенсацию футболисты за досрочное расторжение контракта. Речь идет о сумме в один миллион долларов.




Соглашение с "Динамо" у Хачериди действовало до конца 2021 года, однако в зимнее межсезонье контракт с футболистом был расторгнут досрочно после того, как белорусский клуб объявил о смене руководства и сокращении бюджета. Предыдущий владелец Александр Зайцев покинул коллектив, и "Динамо" официально перешел под государственное управление, поменяв форму собственности.

При этом долги по зарплате Хачериди клуб закрыл, иначе команда не получила бы лицензию на участие в национальном чемпионате. Сторона украинского футболиста настаивает на выплате компенсации. Если новое руководство "Динамо" откажется выполнять эти условия, дело будет рассматриваться в суде, вплоть до подачи документов в CAS, отмечает meta-ratings.com.ua.

В минувшем сезоне в чемпионате Беларуси 33-летний украинец сыграл 16 матчей.
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