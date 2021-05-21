











Доселе у нас никогда не было сразу трех олимпийских квот (еще одна добыта усилиями Марзалюк, и если она выступит в Японии, то повторит рекорд Александра Медведя — единственного белоруса, боровшегося на трех Играх).





Это произошло в том числе благодаря объективным факторам, но и не без того обстоятельства, что программу женской борьбы расширили с четырех весовых категорий до шести. С другой стороны, из-за тенденции МОКа к перераспределению лицензий в пользу новых видов спорта (количество участников Игр при этом устоялось и прирастать не может), в каждом весе у "греко-римлян", "вольников" и женщин в Токио будет лишь шестнадцать атлетов. Ранее же — два десятка, а то и более. Так что борьба как классический олимпийский вид спорта от этого такого решения отнюдь не выиграла.





Колодинская (53 кг), Курочкина (57 кг), Марзалюк (76 кг) — каждая из них на грядущем старте четырехлетия способна не просто выступить, но и стать обладательницей медали. Опыта им не занимать. С другой стороны, даже если этого сделать не удастся, камень в огород спортсменок никто не бросит.



