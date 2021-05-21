В Риге за сборную Беларуси могут сыграть 11 дебютантов. В 2013-м на чемпионат мира поехало столько же новичков, в итоге наша команда заняла лишь 14-е место…

Я бы не проводил такие параллели. Да, дебютантов много, но они же не дебютанты в хоккее. В нынешней сборной гораздо больше опытных игроков, чем в той, которая была в 2013 году.





Все три вратаря впервые выступят на ЧМ. Возможно, стоило взять хотя бы одного опытного голкипера?

Куда уж опытнее Тэйлора? Другой вопрос, сможет ли он показать достойную игру на чемпионате мира. Игру, которая позволит рассчитывать на него как на помощника. Честно говоря, я в этом сомневаюсь. К тому же Тэйлор — это не история про будущее для сборной. Считаю, надо доверять молодым вратарям. Колосову, например. Его игра мне импонирует.





По-вашему, тренерскому штабу удалось определиться с первым номером?

Да я и не думаю, что стояла такая задача. Сейчас приставку первого номера можно кому угодно приписать. Но по показателям, статистике в сборной нет первого номера. Думаю, это все понимают. Более того, на данный момент никто не скажет, кто из голкиперов способен отыграть два дня подряд. А ведь в воскресенье и понедельник матчи со шведами и чехами. Кстати, три года назад на чемпионате мира в Дании мы столкнулись с подобной проблемой. Тогда перед спаренными играми у нас был один план на вратарей, на следующий день — другой, а когда проснулись — третий.





В сборной сразу пять натурализованных североамериканцев, трое из которых дебютируют в ЧМ. Принс провел отличный сезон в "Динамо", а вот выступления Тэйлора и Паре не оправдали ожиданий. Способны ли они помочь сборной?

По потенциалу — способны. Другой вопрос, получится или нет. Принс действительно провел отличный сезон, но сможет ли он и на чемпионате мира сыграть так ярко? Все-таки клуб и сборная — это разные вещи. Для примера можем взять статистику Александра Овечкина в НХЛ и на чемпионах мира — совсем разные цифры.





Про Тэйлора я уже сказал, а у Паре три гола за 35 матчей КХЛ. Исходя из этой статистики, сколько он забьет за семь игр в Риге? В сборной от него ждут больших показателей.





Из-за травмы вне игры Андрей Костицын. Большой удар по потенциалу команды?

Считаю, что да. Это один из самых сильных и опытных игроков нашей сборной.

Даже в своем не самом идеальном состоянии он способен создавать и решать момент из ничего. В недавнем матче с казахами мы видели, как, имея моменты чуть ли не до пустых ворот, наши игроки не забросили ни одной шайбы. А Андрей умеет реализовывать голевые эпизоды.





Кто из белорусских игроков должен стать лидером на льду и в раздевалке?

Что касается раздевалки, то сложно об этом судить. Надо ее видеть, понимать. Безусловно, в ней должны быть люди, которых, когда они начинают говорить, все замолкают и слушают. В мое время такими авторитетами были Александр Андриевский и Руслан Салей. Они держали раздевалку, могли полностью управлять командой. Сейчас я не представляю, чтобы, например, натурализованные канадцы этим занимались.





На льду, безусловно, многое будет зависеть от Егора Шаранговича. Но как его будут использовать? Смогут ли раскрыть его лучшие качества, чтобы он приносил максимальную пользу на льду?





Сможет ли Шарангович держать уровень? Две предсезонки, 88 матчей за год…

В этом плане никаких проблем в этом не будет. Егор профессионально относится к своей подготовке, без серьезных повреждений прошел сезон. 88 матчей — это не из ряда вон выходящее. До недавнего времени одна только регулярка НХЛ включала 82 игры…





В вашей карьере был столь "плотный" год?

По количеству матчей точно не скажу. Надо понимать, что сейчас другое время. Игроки заканчивают сезон — и через день уходят в отпуск. А мы тренировались до 25 мая, возвращались на предсезонку 20 июня — и до старта чемпионата успевали сыграть 15 товарищеских матчей. Потом чемпионат, плей-офф, Лига чемпионов, сборная… Когда тебе, как Шаранговичу, 22 года, частая игровая практика воспринимается спокойно.





В составе 18-летний Даниил Климович. Сыграет ли он на ЧМ? Способен ли пойти по пути того же Шаранговича?

Хочется, чтобы в него поверили, дали сыграть, а не просто привезли "на трибуну". Про этого парня я давно слышу. Многие отмечают, что у него большой потенциал. Молодежный хоккей должен быть эмоциональным, и в характере Климовича такая черта присутствует. Но прежде всего Даниилу нужно направить эмоции в правильное русло. На позитив, на созидание, а не просто на какой-то взрыв. Поэтому если он сам с собой справится, если наложит трудолюбие и усердие на свой талант — все получится.





В контрольном матче сборная Беларуси "всухую" проиграла казахам, до того аналогичным образом — немцам. Настораживает?

Некоторое недоумение вызывает то, что наша команда два матча кряду не забивает. Это, конечно, проблема, как и игра в большинстве. Вообще, по товарищеским матчам у меня больше вопросов, чем ответов. Перед встречей с казахами я был уверен, что сборная Беларуси довольно уверенно выиграет, но она проиграла. Подъехали, однако, Шарангович и Бэйлен, которые в том числе должны улучшить игру в большинстве. Сейчас такой хоккей, что игра в неравных составах имеет большое значение, нередко — определяющее.





Каких соперников сборной Беларуси реально побороть?

Сложно вот так прогнозировать. Важно учитывать, кто в каком состоянии подойдет в игре. На результат ведь многие факторы влияют. Начинаем турнир матчем со словаками — их сборная не выглядит непобедимой. Потом Швеция и Чехия — две игры подряд, которые, полагаю, будут самыми тяжелыми для нашей сборной. Великобритания незадолго до старта чемпионата потеряла главного тренера. В составе датчан есть сильные хоккеисты, однако это явно не та команда, которую невозможно обыграть. Со швейцарцами и, конечно, россиянами, будет непросто. И все-таки есть "съедобные" для нас команды. Однако если отталкиваться от товарищеских матчей с Германией и Казахстаном, то вообще сложно что-то рассчитывать. Надеюсь, к ЧМ команда подойдет в другом состоянии.





Тот фактор, что в этом году из элиты никто не вылетает, раскрепостит нашу команду?

Думаю, да. Но все-таки хочется, чтобы с самой первой игры было понятно, что мы боремся за что-то большее, чем последние места. Вообще, чемпионат будет нетипичным в связи с недопуском болельщиков на матчи. Не будет давления трибун, излишней эмоциональности. Наверное, это плюс дня нашей команды.





Какой результат на ЧМ способна показать сборная Беларуси?

Могу сказать одно: по подбору состава эта сборная лучшая за последние четыре года. А давать прогнозы на итоги турнира пока неуместно. Наш ближайший соперник — Словакия. Очень интересный старт. Будем исходить из того, что увидим в этой первой игре.











