Такое решение в исполкоме IBU приняли по собственной инициативе: по словам Павла Латушко, ни его Народное антикризисное управление, ни Фонд спортивной солидарности во главе с Александрой Герасименей не работали в этом направлении – политик назвал случившееся «цепной реакцией на действия беларусов против режима».





Ранее белорусские власти приложили массу усилий, чтобы этап КМ прошел в Беларуси – в реконструкцию спорткомплекса в Раубичах вложили десятки миллионов взятых в кредит евро, а принимать соревнования второго эшелона приходилось, даже когда не было снега и не очень хотелось, лишь бы зарекомендовать себя перед IBU. Вспомним этот длинный путь, перечеркнутый созданной режимом «текущей ситуацией» .





***





Спорткомплекс в Раубичах был открыт в 1974-м – его построили специально к биатлонному чемпионату мира, который в тот год впервые проводился в СССР. В советский период беларусская трасса еще дважды принимала ЧМ (в 1982-м и 1990-м), но во времена суверенитета начала хиреть – так что на 2009-й запланировали старт реконструкции объекта. Однако более трех лет дело практически не продвигалось, постоянно увязая в различных согласованиях, обсуждениях и поиске средств. Активные работы начались только в конце 2013-го.





Реконструкция в «Раубичах» по состоянию на 25 апреля 2014-го









«Если говорить о том, что уже сделано на сегодня, то это крытый тир, трибуны на 2,5 тысячи мест, которые отвечают международным нормам, построены вакс-кабины для подготовки лыж, а также домики на 150 мест, где спортсмены могут не только переодеваться, но и проживать – здесь есть отопление, душевые, санузлы. Кроме того, сделан подземный переход для спортсменов на старт, финиш и к вакс-кабинам. Появилось новое стрельбище, новые электронные мишенные установки», – так в июле 2014-го ход реконструкции описывал директор Республиканского центра олимпийской подготовки «Раубичи» Андрей Асташевич.





По словам тогдашнего премьер-министра Михаила Мясниковича, курировавшего строительство, на тот момент сумма затрат составляла 670 миллиардов неденоминированных рублей (около 48 миллионов евро). Частично реконструкция была профинансирована Банком Развития – организация выдала кредит на 33,2 миллиона евро, который затем возвращался за счет бюджетных средств (причем в валюте выдачи). Работы планировали окончательно завершить к августу 2014-го, но наведение полного марафета затянулось до начала следующего года – так Раубичи г овились принимать юниорский чемпионат мира. В начале февраля незадолго до старта соревнований обновленный РЦОП посетил Александр Лукашенко и заявил, что теперь беларусские «зимники» будут готовиться дома и лишь «спортсменов уровня Домрачевой будем отправлять на ледники».





ЮЧМ прошел без нареканий со стороны IBU – оргкомитет турнира даже отчитался о рекордных 25 тысячах зрителей, суммарно посетивших гонки (правда, их немалую часть составили добровольно-принудительно собранные школьники и студенты, а представители «Белой Руси» бесплатно раздавали билет всем желающим). Разговоры о том, что в «Раубичах» может пройти и этап Кубка мира начались еще до этого – директор комплекса Асташевич заявлял, что страна будет подавать заявку, а Дарья Домрачева говорила, что существуют хорошие шансы на ее одобрение. После юниорских соревнований такая риторика только усилилась – о том, что в Беларуси может пройти этап КМ говорили Юрий Альберс (он был директором ЮЧМ) и пресс-секретарь Минспорта Владимир Нестерович. А председатель федерации биатлона Валерий Вакульчик, с 2012-го по 2020-й возглавлявший КГБ, что он вместе с подчиненными «будет жестко выполнять требования президента, чтобы в ноябре снег уже лежал, и Раубичи могли принимать соревнования любого уровня».









В начале 2016-го состоялась встреча вице-президента НОК Максима Рыженкова и генсека IBU Николя Реша, на которой беларусский чиновник от имени Александра Лукашенко предложил руководству Союза биатлонистов проведение этапов Кубка мира в Раубичах «как на регулярной основе, так и в случае экстренной необходимости при переносе». Боссы IBU отреагировали дипломатично – Реш заявил, что «хотя календарь КМ уже расписан до 2019 года, нам важно знать, что мы можем рассчитывать на поддержку Беларуси в любых форс-мажорных обстоятельствах». А президент организации Андерс Бессеберг призвал проявить инициативу еще активнее: «У нас нет сомнений, что, если мы доверим «Раубичам» топ-соревнования, они действительно будут организованы наилучшим образом. В этой связи мы будем ждать от национальной федерации заявки на соответствующие соревнования».









К концу 2016-го у Беларуси появился шанс принять КМ. Из-за допингового скандала в российском биатлоне последний этап сезона переносили из Тюмени – одним из вариантов релокации называли Раубичи. Директор РЦОПа опроверг такие предположения и заявил, что комплекс готов принимать соревнования в январе-феврале, но никак не в марте. Однако вскоре инсайдом поделился российский комментатор Дмитрий Губерниев – по его информации, Раубичи все же предпринимали попытки подхватить российский этап. «Беларусы, не афишируя, таки работают над тем, чтобы получить этап вместо Тюмени. Было бы очень хорошо, если бы получилось. Мы бы с удовольствием приехали в Беларусь. Контиолахти уже заявил, что нашел дополнительное финансирование для проведения этапа, но среди претендентов остаются Раубичи и Нове-Место. Я бы предпочел Раубичи», – рассказывал Губерниев.





Как бы там ни было, тогда IBU сделал выбор в пользу Контиолахти. Но про объект под Минском биатлонные чиновники не забывали: в конце апреля 2017-го Андерс Бессеберг заявил, что у Беларуси хорошие шансы получить этап после 2020-го. Через пару недель после этого Раубичи посетили представители технического комитета IBU – федерация отрапортовала, что гости остались довольны увиденным, а через пару месяцев комплексу до 2023-го продлили лицензию «А», позволяющую проводить любые старты (вплоть до ЧМ). И спустя полгода беларусской трассе начали доверять международные старты – нашей стране практически одним махом отдали ЧЕ-2019, ЧМ по летнему биатлону-2019 и финальный этап Кубка IBU-2020. А Раубичи тем временем продолжали прокачивать: шла речь о необходимости покупки нового ратрака (специальной снегоуплотнительной машины на гусеничном ходу, используемой для подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс) за 400 тысяч евро, публиковались планы по строительству лыжного тоннеля, в котором можно было бы тренироваться на снегу круглый год.





И наконец усилия увенчались успехом – в ноябре 2018-го в IBU приняли решение провести в Раубичах этап Кубка мира в 2022-м, сразу после Олимпиады в Пекине. Директор РЦОПа Александр Гагиев тогда выразил надежду, что такие старты в Беларуси станут традиционными, а тогдашний глава федерации биатлона Андриан Цыбульский рассыпался в комплиментах Александру Лукашенко: «Проделана очень большая работа, которая велась на протяжении нескольких лет. Шаг за шагом федерация приближалась к тому, чтобы получить этап Кубка мира. Конечно, это было бы невозможно без решения главы государства Александра Лукашенко о проведении масштабной реконструкции спорткомплекса «Раубичи». Теперь центр под Минском соответствует требованиям о проведении международных соревнований».









Одним из ключевых смотров перед проведением КМ должен был стать чемпионат Европы-2019. И его Раубичи прошли не без огрех – некоторые биатлонисты жаловались на недостаточный комфорт в гостиницах комплекса и слабую освещенность огневого рубежа, а журналисты были недовольны питанием и слишком тщательными досмотрами. Но главную проблему сформулировал член исполкома IBU Ивор Лехотан – она заключалась в малой вместимости стадиона: «Надеемся, что дальше будем работать с организаторами и с федерацией биатлона Беларуси, чтобы что-то добавить до Кубка мира, который пройдет здесь в 2022 году. В Раубичах не хватает трибун для Кубка мира. Нужны изменения. Плюс новые экраны».





После этого на еще больший апгрейд «Раубичей» выделили дополнительное финансирование. В октябре 2019-го Лукашенко распорядился потратить 5,7 миллионов евро на реконструкцию гостиницы, расчистку водохранилища, создание система оснеживания стадиона и трасс, а также увеличение количества мест на трибунах и парковок. На эту сумму кредит в евро вновь выдал Банк Развития.





Следующий ЧЕ должен был пройти в начале марта 2020-го в Эстонии, но из-за отсутствия снега наши соседи в последний момент отказались от турнира. В Беларуси тогда уже тоже царила явно весенняя погода, но Раубичи впряглись помочь IBU в форс-мажорной ситуации. Это произошло по инициативе Лукашенко – он лично приезжал, чтобы оценить готовность трассы (и засветить недешевую именную винтовку), заявлял, что «очень переживает за это, контролирует», потому что нужно «не подвести «международников», которые попросили спасти их, потому что нигде нет снега». По версии тогдашнего главы НОК, за такую помощь в IBU должны были подумать о том, чтобы отдать Беларуси этап КМ уже в ближайшее время.









В итоге гонки ЧЕ проходили при серьезном «плюсе» (столбик термометра поднимался даже до +10℃) – снег усилиями солдат пришлось привозить с трасс в «Веснянке», «Логойске» и «Силичах», а также снимать со склонов для фристайла. А вот с использованием генерирующих снег пушек были проблемы, так как для их работы должно быть не теплее «минус трех». Кое-как подготовить трассу все же удалось, но многие все равно остались недовольны – в том числе представители сборной Беларуси, которые и так были не в восторге от того, что им незапланированно пришлось стартовать на домашнем ЧЕ.





Но в IBU всем остались довольны. Генсек Союза биатлонистов Никлас Карлссон поздравил оргкомитет турнира с тем, что все удалось организовать «в такие короткие сроки и вопреки тяжелым условиям» и впечатлился «стараниями и объемом проделанной работы». Глава IBU Олле Далин также рассыпался в благодарностях: «Вся Европа этой зимой получила непростой вызов. Снега мало. Но Раубичи здесь проявили себя блестяще, так организовав трассу чемпионате Европы. Спасибо!».





Но на ЧЕ соревновательная программа в Раубичах не заканчивалась – сразу следом должен был пройти этап Кубка IBU, полученный за два года до этого. Из-за высокой температуры организаторам пришлось сократить количество гонок и использовать селитру для сохранения снега. Этап все же состоялся, но вообще в РЦОПе от него хотели избавиться. «Мы активно пытались отказаться от Кубка IBU в этом году, учитывая реконструкции, которые у нас проводятся, но нам вежливо было отказано. Было сказано, что у вас через два года этап Кубка мира, это для вас испытание. Если вы докажете, что в марте сможете это сделать, то этап Кубка мира мы отдаем вам уже без вопросов. Пришлось проводить», – делился директор комплекса Гагиев.









В июне прошлого года Раубичи подавали заявку на проведение ЧМ-2025 – министр спорта Сергей Ковальчук рассказывал, что так поступить порекомендовали в Союзе биатлонистов. Решение по турниру принималось уже после президентских выборов в Беларуси – и тут от некоторой протекции IBU уже ничего не осталось, чемпионат мира отдали Швейцарии. Однако, несмотря на этот звоночек, в Раубичах продолжали готовиться к проведению Кубка мира – в январе нынешнего года замдиректора центра Леонид Карась рассказывал, что вместительность трибун планируется увеличить с 1,5 до 15 тысяч. Через месяц после этого исполком IBU присвоил этапу беларусскому КМ статус неутвержденного, «исходя из ситуации в стране». А через три месяца окончательно перенес соревнования из Раубичей.