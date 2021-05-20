Групповой этап Лиги чемпионов. Минская Юность узнала своих соперников





Жеребьевка группового раунда турнира прошла вчера в Цюрихе.





"Юность" сыграет в группе F с чешским "Оцеларжи", шведским "Лександом" и швейцарским "Фрибур-Готтероном".





На групповом этапе каждая команда проведет по матчу дома и в гостях. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в 1/8 финала.





Группа А: Векше (Швеция), Спарта Прага (Чехия), Турку (Финляндия), Бремерхавен (Германия).





Группа В: Фрелунда (Швеция), Хельсинки (Финляндия), Млада Болеслав (Чехия), Цюрих (Швейцария).





Группа С: Лукко (Финляндия), Адлер Мангейм (Германия), Лозанна (Швейцария), Кардифф (Великобритания).





Группа D: Цуг (Швецария), Регле (Швеция), Ред Булл Мюнхен (Германия), Сендерюске (Дания).





Группа Е: Айсберен Берлин (Германия), Лугано (Швейцария), Шеллефтео (Швеция), Таппара (Финляндия).





Группа F: Оцеларжи (Чехия), Лександ (Швеция), Фрибур-Геттерон (Швейцария), Юность (Беларусь).





Группа G: Рунгстед (Дания), Руан (Франция), Клагенфурт (Германия), Донбасс (Украина).





Группа Н: Ястшембе (Польша), Ред Булл Зальцбург (Австрия), Фриск (Норвегия), Больцано (Италия).





Сезон хоккейной Лиги чемпионов-2021/22 пройдет с 26 августа 2021 по 1 марта 2022 года.





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