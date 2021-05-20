+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Групповой этап Лиги чемпионов. Минская Юность узнала своих соперников

Минчане сыграют с чешским "Оцеларжи", шведским "Лександом" и швейцарским "Фрибур-Готтероном".


Жеребьевка группового раунда турнира прошла вчера в Цюрихе.

"Юность" сыграет в группе F с чешским "Оцеларжи", шведским "Лександом" и швейцарским "Фрибур-Готтероном".

На групповом этапе каждая команда проведет по матчу дома и в гостях. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в 1/8 финала.

Группа А: Векше (Швеция), Спарта Прага (Чехия), Турку (Финляндия), Бремерхавен (Германия).

Группа В: Фрелунда (Швеция), Хельсинки (Финляндия), Млада Болеслав (Чехия), Цюрих (Швейцария).

Группа С: Лукко (Финляндия), Адлер Мангейм (Германия), Лозанна (Швейцария), Кардифф (Великобритания).

Группа D: Цуг (Швецария), Регле (Швеция), Ред Булл Мюнхен (Германия), Сендерюске (Дания).

Группа Е: Айсберен Берлин (Германия), Лугано (Швейцария), Шеллефтео (Швеция), Таппара (Финляндия).

Группа F: Оцеларжи (Чехия), Лександ (Швеция), Фрибур-Геттерон (Швейцария), Юность (Беларусь).

Группа G: Рунгстед (Дания), Руан (Франция), Клагенфурт (Германия), Донбасс (Украина).

Группа Н: Ястшембе (Польша), Ред Булл Зальцбург (Австрия), Фриск (Норвегия), Больцано (Италия).

Сезон хоккейной Лиги чемпионов-2021/22 пройдет с 26 августа 2021 по 1 марта 2022 года.

Добавьте «sportarena.by» в свои избранные источники Google News (просто нажмите звездочку)

 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]