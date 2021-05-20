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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Остапчук о сюжетах на ТВ про TUT.BY: «У сотрудников нашли дома деньги, ужас!

Известная беларусская легкоатлетка Надежда Остапчук поделилась мнением о деле TUT.BY, а также прокомментировала материал на Onliner.by, где размещены сюжеты телеканалов о ситуации вокруг портала TUT.BY.



«У сотрудников нашли дома деньги, ужас! Оказывается, надо было людям платить зарплату тушенкой и «чАрнилам», а лучше талонами в сельпо. А то, ишь, буржуи, откладывают на квартиры себе, машины или еще хуже, поездки на этот загнивающий Запад... Ни капли патриотизма!» – написала Остапчук в фэйсбуке.

Напомним, что такая реакция - достаточно распространенная. Агитпроп решил давить на зависть, но люди уже давно хотят работать и зарабатывать. Так что информационный удар по TUT.by и ударом-то не назовешь. 
"Белорусский партизан"
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