







«У сотрудников нашли дома деньги, ужас! Оказывается, надо было людям платить зарплату тушенкой и «чАрнилам», а лучше талонами в сельпо. А то, ишь, буржуи, откладывают на квартиры себе, машины или еще хуже, поездки на этот загнивающий Запад... Ни капли патриотизма!» – написала Остапчук в фэйсбуке.





Напомним, что такая реакция - достаточно распространенная. Агитпроп решил давить на зависть, но люди уже давно хотят работать и зарабатывать. Так что информационный удар по TUT.by и ударом-то не назовешь.