+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Алексей Шевченко: иностранный тренер — единственный вариант для Беларуси. Местные в главном клубе работать не могут

Известный российский хоккейный журналист Алексей Шевченко прокомментировал продление контракта с главным тренером минского "Динамо" Крэйгом Вудкрофтом.




"Если сохранили канадского тренера, то, видимо, уже есть какая-то определенность по бюджету, и он должен быть не самым плохим. По крайней мере, существенные кадровые потери будут компенсированы.

Напомним, что белорусы потеряли всех ведущих форвардов, что-то однозначно надо делать с атакой, иначе возникнут серьезные проблемы. Хорошо, что договорились, так как иностранный специалист — единственный вариант для этой страны. Местные в главном клубе работать не могут, в маленькой стране "съели" уже всех, причем интриги начинаются чуть ли не с первого дня работы.

Кажется, в прошлом сезоне был вариант, что главным все-таки станет Михаил Грабовский, но потом решили ничего не менять, видимо, по причинам, описанным выше.

Насчет Вудкрофта лично я постоянно ошибаюсь. Не был уверен, что он правильный тренер, в его первый год работы, но тогда Крэйгу удалось правильно поставить игроков, вытащить из них максимум и вывести команду в плей-офф. На следующий год ждал, что он повторит достижение, но Вудкрофт провалился. В прошлом чемпионате его команда, играя фактически без вратарей нормального уровня, все-таки попала в плей-офф, показывая зрелищный хоккей, да и в плей-офф со СКА смотрелась здорово. Потому никаких прогнозов не будет, хотя бы до момента, пока не сформируют состав.

У Вудкрофта самые длинные и бессмысленные пресс-конференции в лиге. Он внимательно выслушивает вопросы, подробно отвечает, но из матча в матч повторяет одни и те же слова. Только в играх против СКА слушать его стало по-настоящему интересно. Надеюсь, что в будущем сезоне он повысит качество общения с журналистами", — цитирует Шевченко "Спорт-Экспресс".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Ольга Карач
Переговоры Светланы Тихановской с лукашенко
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]