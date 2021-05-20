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Kyodo: делегации на Олимпиаде в Токио сократят вдвое

Общую численность делегаций на Олимпиаде в Токио сократят до 78 тыс. человек, т. е. примерно в два раза (изначально планировали 180 тыс.), сообщает Kyodo News.

Число спортсменов на Олимпиаде и Паралимпиаде составит около 15 тыс. Ограничения вызваны пандемией коронавируса, пишет officelife.media

По данным OL, до сих пор не подтверждены бронирования отелей членами ряда делегаций и журналистов. Не исключается, что игры и вовсе отменят, как это было в 2020 году, из-за COVID-19. Фактически нынешняя Олимпиада — перенос игр с прошлого года. Даже ее название звучит как Олимпиада-2020, если она все-таки состоится... Пока сроки таковы: с 23 июля по 8 августа.
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