Kyodo: делегации на Олимпиаде в Токио сократят вдвое
Общую численность делегаций на Олимпиаде в Токио сократят до 78 тыс. человек, т. е. примерно в два раза (изначально планировали 180 тыс.), сообщает Kyodo News.
Число спортсменов на Олимпиаде и Паралимпиаде составит около 15 тыс. Ограничения вызваны пандемией коронавируса, пишет officelife.media
По данным OL, до сих пор не подтверждены бронирования отелей членами ряда делегаций и журналистов. Не исключается, что игры и вовсе отменят, как это было в 2020 году, из-за COVID-19. Фактически нынешняя Олимпиада — перенос игр с прошлого года. Даже ее название звучит как Олимпиада-2020, если она все-таки состоится... Пока сроки таковы: с 23 июля по 8 августа.
09:00 20/05/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение