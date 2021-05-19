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Российский прыгун с шестом Матвей Волков получил право представлять Беларусь на всех международных соревнованиях

Прыгун с шестом Матвей Волков, переехавший вместе с семьей из России в Беларусь летом 2020 года, получил право представлять новую страну на всех международных соревнованиях.



Об этом сообщает твиттер БФЛА.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) уже в первой декаде февраля допустила 16-летнего Волкова к участию в международных соревнованиях, не дожидаясь официального согласования перехода атлета под эгиду Белорусской федерации легкой атлетики. Но только в личном первенстве, не представляя страну.

Сейчас все формальности улажены, и для международной и европейской федераций Волков теперь белорус.
Источник: Прессбол
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