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Власти Японии могут запретить спортсменам контактировать с населением Токио во время Олимпиады-2020

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга рассказал об ограничениях, которые могут быть приняты к Олимпийским играм-2020 в Токио.


Из-за пандемии COVID-19 в нескольких японских префектурах действует режим чрезвычайного положения.

«Мы рассмотрим строгие ограничительные меры, такие как запрет контактов атлетов и официальных представителей с местным населением», – заявил Есихидэ Суга, пишет Трибуна.
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