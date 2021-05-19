Незаменяемый: Вудкрофт останется в "Динамо" еще на сезон

Андрей Парфимович. – Наши тренеры и игроки тоже болели, что не лучшим образом сказалось на результатах. "Подписание нового контракта с Крэйгом Вудкрофтом – логичный шаг после успешного сезона, состоявшегося на фоне ограничения из-за распространения COVID-19, - отмечает генеральный менеджер минского «Динамо». – Наши тренеры и игроки тоже болели, что не лучшим образом сказалось на результатах.





И все же команда заняла седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, вышла в плей-офф и показала достаточно качественный хоккей в серии со СКА.





Это все значимые командные и индивидуальные достижения для организации с не самыми большими финансовыми возможностями. И Вудкрофт – значительная часть успеха".