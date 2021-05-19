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Незаменяемый: Вудкрофт останется в "Динамо" еще на сезон

Хоккейный клуб «Динамо» продлил контракт с главным тренером канадцем Крэйгом Вудкрофтом. Следующий сезон станет для Вудкрофта четвертым у руля минского «Динамо».

"Подписание нового контракта с Крэйгом Вудкрофтом – логичный шаг после успешного сезона, состоявшегося на фоне ограничения из-за распространения COVID-19, - отмечает генеральный менеджер минского «Динамо» Андрей Парфимович. – Наши тренеры и игроки тоже болели, что не лучшим образом сказалось на результатах. 

И все же команда заняла седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, вышла в плей-офф и показала достаточно качественный хоккей в серии со СКА. 

Это все значимые командные и индивидуальные достижения для организации с не самыми большими финансовыми возможностями. И Вудкрофт – значительная часть успеха".
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