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Без обид? Хоккейное руководство Латвии сказало об отношениях с Беларусью после отобранного чемпионата

Хоккейные федерации Латвии и Беларуси сохранили рабочие отношения, несмотря на ситуацию с чемпионатом мира 2021 года. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис.



"Мы свои отношения не испортили, - сказал Калвитис. - Это (перенос) было не наше решение, мы все время в контакте с белорусской стороной, у нас хорошие хоккейные традиции как у соседних стран, так что я не вижу никаких рисков сотрудничества".

Изначально чемпионат мира 2021 года должен был пройти в Минске и Риге, однако совет Международной федерации хоккея (IIHF) в середине января принял решение не проводить соревнования в белорусской столице из-за нестабильной политической ситуации в стране. Решение о проведении чемпионата мира только в Риге было принято в начале февраля.

Чемпионат мира по хоккею в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня.
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