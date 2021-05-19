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Олимпийские лицензии на Игры в Токио получили 87 белорусских спортсменов

Квалификационные нормативы для участия в летних Олимпийских играх 2021 года в Токио выполнили 87 белорусских спортсменов, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко во время совместного заседания двух палат белорусского парламента.



"В режиме четкого планирования для всех спортсменов - кандидатов на участие в Играх были созданы все необходимые условия подготовки. На сегодняшний день квалификационные требования и нормативы на право участия в Играх выполнили 87 белорусских спортсменов в 17 видах спорта", - цитирует Петришенко госагентство БелТА.

Чиновник отметил, что после отмены львиной доли международных соревнований отбор на Олимпиаду в Токио в некоторых видах спорта продолжится до конца июня. 

"Пандемия внесла коррективы в подготовку к Олимпийским играм в Токио. Главным стало продолжение подготовки к Олимпиаде при сохранении здоровья спортсменов и их персонала", - заявил Петришенко.

Первый замминистра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов на й неделе заявил, что белорусы, как ожидается, еще завоюют около 20 олимпийских лицензий в Токио.
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