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Виталий Жуковский о смерти отца за день до 65-летия: «Он долго сражался со своей болезнью, чтобы увидеть, как растут его внуки и как радуют его дети»

Главный тренер БАТЭ Виталий Жуковский рассказал о своем отце, который сегодня умер.



«Сегодня не стало для меня самого дорогого человека – моего отца! Жуковского Леонида Александровича. Он долго сражался со своей болезнью, чтобы увидеть, как растут его внуки и как радуют его дети. Но, к сожалению, его жизнь оборвалась, хотя он боролся до последней секунды. Завтра у него день рождение, юбилей 65 –летие! Он всегда любил отмечать свой день рождение большой компанией. Завтра состоится прощание в Православном храме Святителя Дмитрия Ростовского в аг. Михановичи по адресу ул. Савецкая 10», – написал Жуковский в инстаграме.
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