Шейх Мансур профинансирует поездку нескольких тысяч болельщиков «Сити» на финал ЛЧ
Болельщики «Манчестер Сити» смогут с минимальными финансовыми затратами побывать на финале Лиги чемпионов.
Владелец клуба, шейх Мансур бен Зайед аль-Найян, проспонсирует поездку болельщиков, организованную официальным фан-клубом. Их число оценивается в несколько тысяч человек.
Напомним, что финальная игра Лиги чемпионов с «Челси» пройдет в Порту, пишет Трибуна.
21:32 18/05/2021
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