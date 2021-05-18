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Лисакович оштрафован на 270 долларов за то, что после финала Кубка России взял с трибун ребенка для празднования

Белорусский форвард «Локомотива» Виталий Лисакович по итогам финала Кубка России оштрафован на 270 долларов.


По окончании матча он и Франсуа Камано взяли с трибун детей для празднования. Баринов подписывал футболки и бросал обратно фанатам. За это Камано, Лисаковича и Баринова оштрафовали на 270 долларов каждого.

12 мая на стадионе в Нижнем Новгороде «Локомотив» обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1 и стал обладателем трофея, пишет Трибуна со ссылкой на sport24.ru.
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