



По окончании матча он и Франсуа Камано взяли с трибун детей для празднования. Баринов подписывал футболки и бросал обратно фанатам. За это Камано, Лисаковича и Баринова оштрафовали на 270 долларов каждого.





12 мая на стадионе в Нижнем Новгороде «Локомотив» обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1 и стал обладателем трофея, пишет Трибуна со ссылкой на sport24.ru.











