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За участие в массовых беспорядках в Бресте задержали футбольного тренера

В Бресте за участие в массовых беспорядках в Бресте задержан футбольный тренер, сообщает пресс-служба МВД

"За участие в массовых беспорядках в Бресте задержан футбольный тренер. На 27-летнего жителя Бреста вышли оперативники уголовного розыска", - говорится в сообщении.

Его имя не называется.

По официальной версии, вечером 10 августа минувшего года молодой человек находился на проспекте Машерова. 

"Вместе с другими участниками несанкционированного уличного шествия мужчина портил имущество, разбивал тротуарную плитку и выкрикивал протестные лозунги. Также он бросал камни и палки в охраняющих правопорядок милиционеров", - утверждают в МВД.
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