"За участие в массовых беспорядках в Бресте задержан футбольный тренер. На 27-летнего жителя Бреста вышли оперативники уголовного розыска", - говорится в сообщении.





Его имя не называется.





По официальной версии, вечером 10 августа минувшего года молодой человек находился на проспекте Машерова.





"Вместе с другими участниками несанкционированного уличного шествия мужчина портил имущество, разбивал тротуарную плитку и выкрикивал протестные лозунги. Также он бросал камни и палки в охраняющих правопорядок милиционеров", - утверждают в МВД.