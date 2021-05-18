По данным милиции, он пытался выехать в Польшу и был задержан в городе Тересполь, сообщает БЕЛТА.





Накануне стало известно, что в милицию обратился представитель футбольной команды из Нигерии (она была на сборах в Брестской области) и сообщил, что 7 мая после спортивных сборов спортсмен не вернулся в отель. Предполагалось, что он мог поехать в Минск. Однако нигериец, по-видимому, попытался попасть в ЕС.