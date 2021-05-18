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Милевский вернулся в Беларусь

Ранее сообщалось, что он покинет «Минай»

Нападающий «Миная» Артем Милевский приехал в Беларусь. 

«Спросили сегодня в аэропорту: «Вы из Канады?» Говорю: «Не, братва, минский в городе». Минск, здарова», — написал Милевский в своем Instagram.

Одна из подписчиц задала футболисту вопрос: «Так вы в Брест к «Руху» или «Динамо»?

36-летний игрок ответил: «Я просто в Брест, не тупи».

Ранее сообщалось, что форвард покинет украинский «Минай». Контракт Милевского с «Минаем» рассчитан до 30 июня 2022 года. Команда вылетела в первую лигу.

В завершившемся сезоне УПЛ футболист не отличился результативными действиями в 10 матчах.
Источник: tribuna.com
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