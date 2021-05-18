Белорусская федерация биатлона: С глубоким сожалением...









"Для успешного проведения такого престижного турнира белорусская сторона в лице заинтересованных организаций и государственных структур полностью выполнила все требования ИБУ, которые предъявляются к организаторам таких международных спортивных соревнований.





Проведена модернизация спортивного комплекса "Раубичи", которому присвоена наивысшая категория "А", дающая право проводить биатлонные соревнования самого высокого уровня. По оценкам спортсменов и специалистов, "Раубичи" являются одной из лучших биатлонных арен в мире.





В последние годы Беларусь приняла несколько международных турниров (два чемпионата Европы, чемпионат мира среди юношей и юниоров, этап Кубка ИБУ, чемпионат мира по летнему биатлону), успешное проведение которых рассматривается ИБУ как обязательное условие для получения права на проведение этапа Кубка мира по биатлону.





Мировая биатлонная общественность, многочисленные любители отечественного биатлона прекрасно помнят, что в феврале 2020 года Беларусь оперативно откликнулась на просьбу ИБУ о срочном переносе открытого чемпионата Европы по биатлону из г.Отепя/Эстония ввиду отсутствия достаточного снежного покрова там, как и в большинстве стран Европы.





По оценкам ИБУ, вышеупомянутые престижные соревнования проведены на высоком организационном и профессиональном уровне, несмотря на сжатые сроки подготовки, сложнейшие климатические факторы и иные трудности.





Подготовлена компетентная команда специалистов и судей, способных организовать проведение любых биатлонных мероприятий.





Многое сделано для развития детско-юношеского спорта. В 2017-2020 годах построены лыжно-биатлонные комплексы в городах: Гомель, Барановичи, Чаусы Могилевской области, Городок Витебской области, модернизированы стадионы и лыжероллерные трассы в Новогрудке (д.Селец), Новополоцке и другие. Реализуется масштабная работа по разработке и внедрению инновационных подходов по подготовке спортивного резерва, не имеющая аналогов на постсоветском пространстве.





Благодаря ярчайшим победам белорусских биатлонистов значительно вырос авторитет белорусского спорта на международной арене, неуклонно растет число любителей биатлона в республике.





Убеждены, что Беларусь провела бы этап Кубка мира в 2022 году на высочайшем уровне и надеемся, что факт его переноса из Раубичей останется единственным подобным случаем в истории, а многочисленн белорусские болельщики, которые без сомнения заполнят любое количество зрительских мест на "домашнем" стадионе и с нетерпением ожидавшие отмененный этап, еще получат возможность прикоснуться к мировому биатлону в любимой Беларуси", — говорится в сообщении пресс-службы БФБ.



