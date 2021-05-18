Олимпиады не будет? Профсоюз японских врачей заявил о невозможности провести ее безопасно
Профсоюз выразил опасения по поводу возможного завоза новых вариантов вируса во время соревнований
Безопасное проведение Олимпиады в Токио в условиях, когда пандемия коронавируса продолжает бушевать, «невозможно», предупредил профсоюз врачей японских больниц.
«Мы решительно выступаем против проведения Олимпийских игр в Токио в то время, когда люди во всем мире борются с новым коронавирусом», – говорится в заявлении профсоюза, направленном правительству.
«Невозможно провести безопасную и защищенную Олимпиаду во время пандемии», – отмечается в документе.
«Мы не можем отрицать опасность того, что новые варианты вируса будут завезены в Токио со всего мира», – указал профсоюз.
Заявление появилось на фоне борьбы Японии с четвертой волной вирусной инфекции, когда в некоторых регионах, включая столицу, объявлено чрезвычайное положение.
Источник: golosameriki.com
11:57 18/05/2021
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