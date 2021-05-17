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Егор Шарангович: «Главный тренер, вроде, видит меня в «Нью-Джерси». Как и генеральный менеджер. Но речи о контракте пока не шло, этим будет заниматься мой агент»

Белорусский нападающий Егор Шарангович объяснил успешное выступление в НХЛ.


- Давай поговорим о твоем выступлении в НХЛ. Потрясающий результат для дебютного сезона. Как объяснишь такой взлет?

– Результаты, конечно, хорошие, но хотелось лучше. Объясню тем, что была хорошая предсезонка с «Динамо» летом. Тренеры составили очень хорошую программу. Был в хорошей физической форме. Еще повлияла приостановка сезона АХЛ из-за коронавируса, тогда смог уехать и выступал в «Динамо» до начала регулярки в НХЛ. Считаю это большим плюсом. Получил много игровой практики, доверия от тренерского штаба. Очень много играл. Спасибо «Динамо» и руководству. Когда я поехал в лагерь «Нью-Джерси», был полностью готов физически и был на ходу – в КХЛ получились хорошие полсезона, пишет Трибуна.

- Что говорят агенты? Что думают в клубе по поводу твоего будущего?

– У нас было интервью с генеральным менеджером и главным тренером. Такое в Америке происходит после окончания сезона. Главный тренер, вроде, видит меня в команде. Как и генеральный менеджер, с ним также общался. Но речи о контракте пока не шло, этим будет заниматься мой агент Дэн Мильштейн, – сказал Шарангович.

22-летний Шарангович набрал 30 (16+14) очков в 54 матчах НХЛ при показателе полезности «-5». Подробную статистику смотрите здесь.
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