



- Давай поговорим о твоем выступлении в НХЛ. Потрясающий результат для дебютного сезона. Как объяснишь такой взлет?





– Результаты, конечно, хорошие, но хотелось лучше. Объясню тем, что была хорошая предсезонка с «Динамо» летом. Тренеры составили очень хорошую программу. Был в хорошей физической форме. Еще повлияла приостановка сезона АХЛ из-за коронавируса, тогда смог уехать и выступал в «Динамо» до начала регулярки в НХЛ. Считаю это большим плюсом. Получил много игровой практики, доверия от тренерского штаба. Очень много играл. Спасибо «Динамо» и руководству. Когда я поехал в лагерь «Нью-Джерси», был полностью готов физически и был на ходу – в КХЛ получились хорошие полсезона, пишет Трибуна.





- Что говорят агенты? Что думают в клубе по поводу твоего будущего?





– У нас было интервью с генеральным менеджером и главным тренером. Такое в Америке происходит после окончания сезона. Главный тренер, вроде, видит меня в команде. Как и генеральный менеджер, с ним также общался. Но речи о контракте пока не шло, этим будет заниматься мой агент Дэн Мильштейн, – сказал Шарангович.





22-летний Шарангович набрал 30 (16+14) очков в 54 матчах НХЛ при показателе полезности «-5». Подробную статистику смотрите здесь.