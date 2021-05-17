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Олимпиада в Токио - японские партии призвали отменить или перенести Игр

Коммунистическая партия Японии призвала правительство страны отменить летнюю Олимпиаду-2020 в Токио.


Об этом сообщила руководитель политики партии Томоко Тамура.

Политический руководитель основной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии Кента Измуми также попросил правительство рассмотреть вопрос об отмене или переносе Игр, пишет Трибуна.

«Нашей первоочередной задачей должно стать то, что мы можем сделать, чтобы облегчить нагрузку на медицинскую систему страны», – отметил Изуми.

Глава партии Nippon Ishin no Kai Хитоши Асада считает, что оргкомитет, правительство Японии и Международный олимпийский комитет (МОК) должны собраться вместе и решить судьбу Токио-2020.

Председатель либерал-демократической партии Хакабун Шимомура, в свою очередь, призвал в срочном порядке решить вопрос по присутствию зрителей на Играх.

Олимпийские игры-2020 в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.


Источник — Japan Times
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