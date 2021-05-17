Решающий гол на 94-й минуте забил вратарь Алиссон Бекер. "Ливерпуль" подавал угловой, и он прибежал к воротам соперника, чтобы помочь своей команде.





И забил головой! Это первый гол 28-летнего бразильца Алиссона Бекера в его карьере. Он первый вратарь в английской премьер-лиге, забивший гол головой, пишет euroradio.fm









"Ливерпуль" борется за попадание в зону Лиги чемпионов. За два тура до финиша он пока на пятом месте и отстает от "Челси" на одно очко.