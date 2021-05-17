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Это надо видеть! Вратарь "Ливерпуля" забил головой победный гол на 94-й минуте

В футбольной английской премьер-лиге "Ливерпуль" в гостях вырвал победу у "Вест Бромвича" — 2:1.

Решающий гол на 94-й минуте забил вратарь Алиссон Бекер. "Ливерпуль" подавал угловой, и он прибежал к воротам соперника, чтобы помочь своей команде. 

И забил головой! Это первый гол 28-летнего бразильца Алиссона Бекера в его карьере. Он первый вратарь в английской премьер-лиге, забивший гол головой, пишет euroradio.fm


"Ливерпуль" борется за попадание в зону Лиги чемпионов. За два тура до финиша он пока на пятом месте и отстает от "Челси" на одно очко.
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