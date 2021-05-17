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Рейтинг WTA: Соболенко осталась четвертой

Азаренко – 16-я, Саснович – 103-я, Говорцова – 138-я

Опубликован новый рейтинг WTA. После турнира в Майами он разморожен, правила списания очков читайте здесь.

WTA Singles Rankings


Положение на 17 мая 2021

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Эшли Барти (Австралия) 10175
2 (2) Наоми Осака (Япония) 7461
3 (3) Симона Халеп (Румыния)     6520
4 (4) Арина Соболенко (Беларусь)  6195
5 (5) София Кенин (США) 5865
6 (6) Элина Свитолина (Украина) 5835
7 (7) Бьянка Андрееску (Канада)  5265
8 (8) Серена Уильямс (США) 4791
9 (15) Ига Швентек (Польша) 4435
10 (9) Каролина Плишкова (Чехия) 4345
12 (10)     Петра Квитова (Чехия) 4115
16 (16)     Виктория Азаренко (Беларусь) 3526
30 (35)     Кори Гауфф (США) 2156
32 (30)     Анастасия Павлюченкова (Россия) 2070
39 (38)     Светлана Кузнецова (Россия) 1692
41 (49)     Алена Остапенко (Латвия) 1680
103 (103)  Александра Саснович (Беларусь) 788
138 (139)  Ольга Говорцова (Беларусь)   586
Источник: tribuna.com
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