Рейтинг WTA: Соболенко осталась четвертой

Опубликован новый рейтинг WTA. После турнира в Майами он разморожен, правила списания очков читайте здесь.





WTA Singles Rankings





Положение на 17 мая 2021





Место Теннисистка (страна) Очки

1 (1) Эшли Барти (Австралия) 10175

2 (2) Наоми Осака (Япония) 7461

3 (3) Симона Халеп (Румыния) 6520

4 (4) Арина Соболенко (Беларусь) 6195

5 (5) София Кенин (США) 5865

6 (6) Элина Свитолина (Украина) 5835

7 (7) Бьянка Андрееску (Канада) 5265

8 (8) Серена Уильямс (США) 4791

9 (15) Ига Швентек (Польша) 4435

10 (9) Каролина Плишкова (Чехия) 4345

12 (10) Петра Квитова (Чехия) 4115

16 (16) Виктория Азаренко (Беларусь) 3526

30 (35) Кори Гауфф (США) 2156

32 (30) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2070

39 (38) Светлана Кузнецова (Россия) 1692

41 (49) Алена Остапенко (Латвия) 1680

103 (103) Александра Саснович (Беларусь) 788

138 (139) Ольга Говорцова (Беларусь) 586