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Опубликован состав сборной Беларуси по хоккею на чемпионате мира. Расписание поединков

Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею озвучил фамилии игроков, которые попадут в заявку на чемпионат мира

Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Федерацию хоккея Беларуси.

В ростере значатся 27 персоналий – три вратаря, десять защитников, четырнадцать нападающих и 1 вакансия.

Таким образом, белорусы на мировом первенстве будут представлены в следующем составе:


Вратари: Алексей Колосов («Динамо-Минск», КХЛ), Константин Шостак («Северсталь», КХЛ), Дэнни Тэйлор («Динамо-Минск», КХЛ).

Защитники: Андрей Антонов («Юность-Минск»), Ник Бэйлен («Трактор», КХЛ), Степан Фальковский, Дмитрий Знахаренко, Илья Шинкевич, Илья Соловьев, Владислав Еременко (все — «Динамо-Минск», КХЛ), Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов (оба – «Салават Юлаев», КХЛ), Кристиан Хенкель («Ак Барс», КХЛ).

Нападающие: Егор Шарангович («Нью-Джерси Девилз», НХЛ), Андрей Белевич («Торпедо» НН, КХЛ), Джефф Платт («Салават Юлаев», КХЛ), Артем Демков («Динамо-Минск», КХЛ), Франсис Паре, Никита Комаров (оба – «Авангард», КХЛ), Шейн Принс («Автомобилист», КХЛ), Владислав Кодола («Северсталь», КХЛ), Сергей Костицын («Братислава Кэпиталс», Словакия, ICEHL), Герман Нестеров («Гомель»), Сергей Дрозд, Станислав Лопачук, Михаил Стефанович (все – «Юность-Минск»), Данила Климович (2003, «Минские зубры», Высшая лига).

На предварительном этапе чемпионата мира по хоккею сборная Беларуси проведет семь матчей в группе «А». Все они будут сыграны в Олимпийском спортивном центре. Расписание поединков:

21 мая. Беларусь – Словакия. Начало в 20:15;

23 мая. Швеция – Беларусь. Начало в 16:15;

24 мая. Чехия – Беларусь. Начало в 20:15;

26 мая. Беларусь – Великобритания. Начало в 20:15;

28 мая. Дания – Беларусь. Начало в 20:15;

30 мая. Беларусь – Швейцария. Начало в 16:15;

1 июня. Россия – Беларусь. Начало в 20:15.

В четвертьфинальный раунд выйдут четыре лучшие команды.

Группа «В» будет играть на «Арене Рига». Между собой сразятся сборные Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
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