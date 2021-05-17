Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Федерацию хоккея Беларуси.





В ростере значатся 27 персоналий – три вратаря, десять защитников, четырнадцать нападающих и 1 вакансия.





Таким образом, белорусы на мировом первенстве будут представлены в следующем составе:









Вратари: Алексей Колосов («Динамо-Минск», КХЛ), Константин Шостак («Северсталь», КХЛ), Дэнни Тэйлор («Динамо-Минск», КХЛ).





Защитники: Андрей Антонов («Юность-Минск»), Ник Бэйлен («Трактор», КХЛ), Степан Фальковский, Дмитрий Знахаренко, Илья Шинкевич, Илья Соловьев, Владислав Еременко (все — «Динамо-Минск», КХЛ), Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов (оба – «Салават Юлаев», КХЛ), Кристиан Хенкель («Ак Барс», КХЛ).





Нападающие: Егор Шарангович («Нью-Джерси Девилз», НХЛ), Андрей Белевич («Торпедо» НН, КХЛ), Джефф Платт («Салават Юлаев», КХЛ), Артем Демков («Динамо-Минск», КХЛ), Франсис Паре, Никита Комаров (оба – «Авангард», КХЛ), Шейн Принс («Автомобилист», КХЛ), Владислав Кодола («Северсталь», КХЛ), Сергей Костицын («Братислава Кэпиталс», Словакия, ICEHL), Герман Нестеров («Гомель»), Сергей Дрозд, Станислав Лопачук, Михаил Стефанович (все – «Юность-Минск»), Данила Климович (2003, «Минские зубры», Высшая лига).





На предварительном этапе чемпионата мира по хоккею сборная Беларуси проведет семь матчей в группе «А». Все они будут сыграны в Олимпийском спортивном центре. Расписание поединков:





21 мая. Беларусь – Словакия. Начало в 20:15;





23 мая. Швеция – Беларусь. Начало в 16:15;





24 мая. Чехия – Беларусь. Начало в 20:15;





26 мая. Беларусь – Великобритания. Начало в 20:15;





28 мая. Дания – Беларусь. Начало в 20:15;





30 мая. Беларусь – Швейцария. Начало в 16:15;





1 июня. Россия – Беларусь. Начало в 20:15.





В четвертьфинальный раунд выйдут четыре лучшие команды.





Группа «В» будет играть на «Арене Рига». Между собой сразятся сборные Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.



