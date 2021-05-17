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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Герасименя: Cвобода определяется степенью твоей ответственности

Глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя поделилась мнением о свободе:

— Каждый человек строит мир по своему образу и подобию. У него есть возможность выбирать, но нет возможности избежать необходимости выбора. Если он откажется от нее, то откажется и от права называется человеком и добьется только того, что жизнь превратится в мучительный хаос. Тот кто сохранил хотя бы одну мысль не загубленную уступкой воли других, кто принес в реальность хоть спичку созданную по-своему пониманию, тот - Человек! И только этой мерой измеряется его добродетель» (Айн Рэнд).

Свобода не зависит от материального состояния или социального статуса ,свобода определяется степенью твоей ответственности. Как только ты перестаешь винить других в своих бедах и неудачах, и берешь на себя ответственность за свои слова, поступки и свою жизнь, как только ты избавляешься от зависимости от чужого мнения, и следованию канонов «большинства», тебе открываются 1000 путей для достижения своих целей, ты становишься Свободен, свободен в Выборе Своего пути.
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