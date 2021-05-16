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Беларусь лишили права проведения этапа Кубка мира по биатлону

Такое решение принял исполнительный комитет IBU, в качестве причины в организации назвали "текущую ситуацию в Беларуси".



Международный союз биатлонистов решил не проводить в 2022 году этап Кубка мира IBU по биатлону в Минске, сообщили в воскресенье в организации.

Престижные биатлонные соревнования должны были состоятся в Раубичах с 3 по 6 мая следующего года, однако в IBU пересмотрели график стартов сезона 2021/2022.

"Решение о переносе мероприятия было принято Исполнительным комитетом в свете текущей ситуации в Беларуси и для того, чтобы организационные комитеты, национальные федерации и их команды смогли составить свои планы", – говорится в сообщении, пишет Sputnik.

Таким образом, стартовый этап Кубка состоится не в Контиолахти (где пройдет "минский" этап), а в шведском Эстерсунде (27-28 ноября 2021-го). Второй этап Кубка тоже пройдет в Эстерсунде.

Исполком IBU на предыдущем заседании принял решение о проведении Кубка мира в Минске в спорткомплексе "Раубичи".  Ранее Международный союз биатлонистов доверил Минску провести чемпионат Европы 2019 года, чемпионат мира по летнему биатлону 2019 года и финальный этап Кубка IBU в сезоне 2019/2020.

Напомним, ранее из Минска был перенесен чемпионат мира по хоккею - мировое хоккейное первенство пройдет с 26 мая по 6 июня 2021 года в Латвии. Позже Международный союз современного пятиборья перенес из Минска чемпионат мира по пятиборью и лазерному бегу. В марте стало известно, что республика не примет и командный чемпионат Европы по настольному теннису.
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