



Ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио министр Тамаё Марукава заявила, что организаторы соревнований рассчитывают провести их в условиях максимальной безопасности для участников. А заодно надеются, что проведение нынешних Паралимпийских игр станет шагом к построению безбарьерного общества, в котором у каждого будет возможность для деятельности, сообщила БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.





После чего в здании мэрии Токио установили эмблему Паралимпийских игр, состоящую из трех полумесяцев. Эти геометрические фигуры называются agitos, что в переводе с латыни означает «стремление вперед», и символизируют упорство паралимпийцев. В конце церемонии на сцену вышел потомственный актер театра Кабуки Эбидзо Итикава XI, который исполнил традиционный танец, символизирующий изгнание злых духов и привлечение удачи.



