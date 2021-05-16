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Экс-защитник сборной Беларуси Павел Казакевич завершает карьеру в возрасте 27 лет

Белорусский защитник Павел Казакевич (1993) завершает игровую карьеру.




В этом сезоне 27-летний хоккеист третий раз подряд стал чемпионом Беларуси в составе минской "Юности". В 28 матчах регулярного чемпионата он заработал 1 (0+1) результативный балл при 8 минутах штрафа и показателе полезности "+5", в плей-офф на его счету 15 матчей без набранных очков и 8 штрафных минут при показателе полезности "+3".

Основную часть карьеры Павел Казакевич провел в структуре "Юности". С сезона-2009/10 выступал за "Юниор" в высшей лиге и экстралиге (2012/13), кроме того, играл за "Юность" в МХЛ (2010-2015) и ВХЛ (2012/13).

За 10 сезонов в экстралиге он провел 239 матчей в регулярных чемпионатах, где набрал 62 (11+51) очка при 216 минутах штрафа и показателе полезности "+68". В плей-офф участвовал 9 раз — 86 игр, 10 (1+9) баллов, 54 минуты штрафа, "+14". За это время в составе минской "Юности" трижды становился чемпионом (2019, 2020, 2021) и трижды серебряным медалистом (2014, 2015, 2018). В 2018 году вместе с "Юностью" завоевал Континентальный кубок.

В 2015-2017 годах Павел Казакевич играл в "Динамо-Молодечно", при этом в сезоне-2016/17 провел 8 матчей в чемпионате КХЛ за минское "Динамо" (0+0, "-1").

В 2011 году был капитаном юниорской сборной Беларуси на чемпионате мира в дивизионе I, а на молодежном чемпионате мира-2012/13 в дивизионе IA — ассистентом капитана.

В составе национальной сборной Беларуси сыграл в 10 товарищеских матчах (1+0, 2 минуты штрафа), сообщает hockey.by.
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