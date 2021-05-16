Однако игру отменили в день проведения матча: у одного из представителей казахстанской делегации положительный результат на COVID-19.





Тем временем команда Михаила Захарова не только готовится к играм группового этапа ЧМ, но и постепенно облачается в новую цветовую грамму. Два вратаря националки Константин Шостак и Алексей Колосов тренируются в шлемах красно-зеленой расцветки.





По ходу матчей сезона и на прежних тренировках сборной Шостак и Колосов занимались в белом цвете.













Что же касается третьего вратаря в списке сборной Дэнни Тэйлора, то натурализованный голкипер тренируется и играет в шлеме со времен НХЛ, оставшимся от «Оттавы» (1 матч в сезоне-2017/18).









Однако и канадский кипер отличился в патриотизме. В первом спарринге против Казахстана (0:2) Тэйлор был замечен в красных щитках с орнаментом государственного флага.









Но Тэйлора нельзя назвать родоночальником патриотических цветов у натурализованных голкиперов. Когда-то Кевин Лаланд играл на ЧМ в красно-зелено-белых щитках.









На раскрашивании вратарских шлемов в сборной решили не останавливаться – теперь актуальны клюшки определенных расцветок. Нападающий Михаил Стефанович хотел перекрасить свой боевой инструмент из синего цвета в красно-зеленый.





«Синих цветов на форме сборной нет. Хотел красно-зеленую, но не получилось, поэтому будет просто зеленая. Много у кого клюшки такого цвета», – рассказал форвард.









При этом удивительно, что Стефанович стал одним из немногих хоккеистов «Юности», не подписавших провластное письмо спортсменов. После окончания сезона появилась информация, что топовый нападающий Экстралиги покинет «юннатов» и перейдет в один из европейских клубов.





Такие цветовые нововведения пришлись по душе далеко не всем беларусам. Реакция общественности показательна.