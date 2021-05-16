Левандовски повторил "вечный" рекорд Герда Мюллера





Сейчас на счету польского нападающего 40 голов в 28 матчах. Чаще в чемпионате Германии за один чемпионат отличался только Г.Мюллер.





В сезоне-1972/1973 немец забил 36 голов, в 69/70 - 38, а рекорд он установил в чемпионате 1971/1972, когда отметился 40 мячами. На то, чтобы побить его, у Левандовски есть еще один тур.



