Зидан покинет "Реал" в конце сезона

По информации издания, на решение специалиста не повлияет даже победа в чемпионате Испании. Причем отмечается, что Зидан так решил еще несколько месяцев назад и обосновал это усталостью - как в моральном, так и в физическом плане, пишет ru.oxu.az





Специалист стал главным тренером мадридской команды в 2016-м и проработал на этом посту до лета 2018 года. После чего он покинул команду, однако никакой другой клуб не возглавил. В 2019 Зидан вернулся в "Реал".





"Реал" продолжает бороться за чемпионство в Испании. Команда Зинедина Зидана идет на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 78 баллов. У лидирующего "Атлетико" на два балла больше. Команды являются фаворитами на чемпионство в нынешнем сезоне Ла Лиги.



