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Топ-10 лучших футбольных клубов по рыночной стоимости

Сегодня 10 лучших клубов в совокупности стоят 36 миллиардов долларов и приносят более 6 миллиардов долларов годового дохода.

Топ-10 лучших футбольных клубов по рыночной стоимости
С точки зрения публики, деловой интерес к спорту оправдан. Последний финал чемпионата мира смотрели 517 миллионов человек по сравнению со 160 миллионами в Суперкубке.

Не только клубы получают все больше денег. Взлетели и комиссии за агентов, и за трансферы игроков. С 2014 по 2019 год агентские сборы в футболе выросли с 241 миллиона долларов до 653 миллионов долларов. Аналогичным образом, в период с 2012 по 2019 год комиссия за перевод игроков выросла с 2,6 млрд долларов до 7,3 млрд долларов, пишет visualcapitalist.com.


Как и любой другой вид спорта, футбол большую часть года страдал от недостатка общественных мероприятий. Выручка от проведения матчей, на стадионах существенно уменьшилась. Однако, судя по всему, вскоре она вернется на прежний уровень. 
Thinktanks.by
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