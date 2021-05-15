Новый Хабиб высмеял Нурмагомедова и пригрозил его семье

Сначала Чимаев ответил двоюродному брату Хабиба Абубакару Нурмагомедову, упрекнувшему его за желание «порвать» бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и задел дагестанский народ. В ответ Абубакар Нурмагомедов посоветовал бойцу не примешивать отношения двух народов.





Тогда Новый Хабиб опубликовал изображение, на котором Нурмагомедов в окружении своей команды выясняет отношения с другом ирландца Конора Макгрегора Артемом Лобовым. Чимаев высмеял Нурмагомедова за то, что тот решает свои вопросы несамостоятельно. Позже он удалил все эти посты.





14 мая Новый Хабиб пообещал порвать Нурмагомедова в октагоне. Так он отреагировал на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего дагестанского спортсмена проектом UFC и предложившего Нурмагомедову любые деньги за бой против представителя «Ахмата», пишет Лента.ру





Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках. Он покинул спорт осенью. Чимаеву принадлежит рекорд UFC — он провел три поединка за 66 дней. На счету шведа чеченского происхождения девять побед в девяти боях.



