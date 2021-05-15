











На пресс-коференции после матча со "Сморгонью" наставник "бело-синих" заявил: "За несколько дней произошли события, которые затрудняли подготовку к матчу. И я благодарен игрокам, что эти события на них не повлияли".





По сведениям источника, клуб пока не может найти возможности, каким образом платить выше потолка зарплат, установленного в этом году по инициативе Министерства спорта и туризма. Если ситуация никак не изменится, Кучук, вероятно, подаст в отставку.





В начале года исполком БФФ, утвердил положение "О лимитах максимальных фиксированных ежемесячных заработных плат, премиальных и иных вознаграждений для работников клубов высшей лиги".





По новому положению 15 тысяч белорусских рублей без учета премиальных — потолок зарплаты игрока чемпионата Беларуси. Такие деньги разрешено платить лишь футболистам белорусской национальной сборной (для такого статуса необходимо сыграть не менее 50 процентов матчей за два последних года) и троим легионерам в каждом клубе. При этом фонд ежемесячной общекомандной заработной платы в каждом клубе не должен превышать 150 тысяч рублей.





Зарплата главного тренера в новом году не должна превышать 8 тысяч рублей, старший не сможет зарабатывать больше 5 тысяч, а зарплату тренера-ассистента ограничат 4 тысячами. Снова-таки без учета премиальных.





На бонусы для футболистов и представителей тренерско-административного штаба пока что установлены следующие лимиты:





— общекомандный бонус за победу в матче чемпионате — не более 30 тысяч рублей





— общекомандный бонус за победу в игре Кубка — не более 20 тысяч





— за победу в еврокубковой встрече — не более 60 тысяч на всю команду.