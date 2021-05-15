Леонид Кучук может уйти в отставку с поста главного тренера минского "Динамо" из-за потолка зарплат
Главный тренер минского "Динамо" Леонид Кучук в ближайшее время может покинуть свой пост.
Об этом сообщает football.by.
На пресс-коференции после матча со "Сморгонью" наставник "бело-синих" заявил: "За несколько дней произошли события, которые затрудняли подготовку к матчу. И я благодарен игрокам, что эти события на них не повлияли".
По сведениям источника, клуб пока не может найти возможности, каким образом платить выше потолка зарплат, установленного в этом году по инициативе Министерства спорта и туризма. Если ситуация никак не изменится, Кучук, вероятно, подаст в отставку.
В начале года исполком БФФ, утвердил положение "О лимитах максимальных фиксированных ежемесячных заработных плат, премиальных и иных вознаграждений для работников клубов высшей лиги".
По новому положению 15 тысяч белорусских рублей без учета премиальных — потолок зарплаты игрока чемпионата Беларуси. Такие деньги разрешено платить лишь футболистам белорусской национальной сборной (для такого статуса необходимо сыграть не менее 50 процентов матчей за два последних года) и троим легионерам в каждом клубе. При этом фонд ежемесячной общекомандной заработной платы в каждом клубе не должен превышать 150 тысяч рублей.
Зарплата главного тренера в новом году не должна превышать 8 тысяч рублей, старший не сможет зарабатывать больше 5 тысяч, а зарплату тренера-ассистента ограничат 4 тысячами. Снова-таки без учета премиальных.
На бонусы для футболистов и представителей тренерско-административного штаба пока что установлены следующие лимиты:
— общекомандный бонус за победу в матче чемпионате — не более 30 тысяч рублей
— общекомандный бонус за победу в игре Кубка — не более 20 тысяч
— за победу в еврокубковой встрече — не более 60 тысяч на всю команду.
12:54 15/05/2021
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