







«Тот факт, что мы настолько запоздали с вакцинацией, говорит о том, что сейчас слишком опасно проводить крупное международное событие. Это сравнимо с суицидальной миссией», – рассказал Микитани.





Микитани уже не раз критиковал правительство Японии из-за того, как страна справляется с пандемией коронавируса.





Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.