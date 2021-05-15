Японский миллиардер: «Проведение Олимпиады-2020 в Токио в таких условиях сравнимо с суицидальной миссией»
Японский миллиардер и глава Rakuten Group Inc Хироши Микитани считает, что летнюю Олимпиаду-2020 в Токио нужно отменить.
«Тот факт, что мы настолько запоздали с вакцинацией, говорит о том, что сейчас слишком опасно проводить крупное международное событие. Это сравнимо с суицидальной миссией», – рассказал Микитани.
Микитани уже не раз критиковал правительство Японии из-за того, как страна справляется с пандемией коронавируса.
Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.
12:24 15/05/2021
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