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Японский миллиардер: «Проведение Олимпиады-2020 в Токио в таких условиях сравнимо с суицидальной миссией»

Японский миллиардер и глава Rakuten Group Inc Хироши Микитани считает, что летнюю Олимпиаду-2020 в Токио нужно отменить.



«Тот факт, что мы настолько запоздали с вакцинацией, говорит о том, что сейчас слишком опасно проводить крупное международное событие. Это сравнимо с суицидальной миссией», – рассказал Микитани.

Микитани уже не раз критиковал правительство Японии из-за того, как страна справляется с пандемией коронавируса.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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