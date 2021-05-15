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Самбист Попов: «Когда на тюрьмах, автозаках и каждом доме вешают флаги, это дает обратный эффект»

В своем инстаграме опубликовал фото в сторис, где он поднимает на мероприятии государственных флаг. Спортсмен задался вопросом, что сейчас значит этот флаг для беларусов.


«13 мая 2017 года. Тогда я гордился, что поднимаю флаг! Сам флаг не имеет особого значения, но как показывает статистика, насильно мил не будешь. Когда на тюрьмах, автозаках и каждом доме вешают флаги, это дает обратный эффект. То, что случилось в нашей стране, затронуло каждого. Не забыть, не принять, не простить!» – написал Попов.
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