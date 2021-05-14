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Владимир Коноплев 15 лет в строю - переизбран на пост главы Белорусской федерации гандбола

Пост председателя Белорусской федерации гандбола останется за Владимиром Коноплевым, он переизбран на новый четырехлетний срок, сообщает БелТА.

За его кандидатуру 14 мая проголосовали участники отчетно-выборной конференции БФГ, состоявшейся в штаб-квартире НОК Беларуси.

Владимир Коноплев руководит гандбольной федерацией с июня 2006 г. Его заместителями стали Андрей Барбашинский, Михаил Маевский, Сергей Репкин, Виталий Суринович и Юрий Терещенков. Генеральным секретарем БФГ избран Андрей Балецкий.
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