Ранее организаторы турнира приняли решение перенести «Ролан Гаррос» на неделю позже в связи непростой эпидемиологической обстановки во Франции. Несмотря на коронавирусные ограничения, местные власти разрешили допустить зрителей на трибуны. Таким образом 24 мая пройдут квалификационные игры, а 30 мая стартует основной турнир «Ролан Гаррос».





Главными претендентами на титул в категории ATP являются: «король грунта» Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Доминик Тим. А главными фаворитами в категории WTA - из-за победы в прошлом розыгрыше Ига Свёнтек , Симона Халеп, Наоми Осака, Эшли Барти, Бьянка Андрееску и Серена Уильямс.





Призовой фонд на турнире 2021 составил 34 миллиона евро. Это означает, что проигравшие в первом раунде смогут заработать 60 тысяч евро. Спортсмены остались довольны, а любители тенниса смогут насладиться яркими матчами.





«Комсомолка» решила посмотреть, как белорусские теннисисты проходят подготовку перед турниром «Большого шлема» на грунтовом покрытии.





АРИНА СОБОЛЕНКО (4-ая ракетка WTA)





ТОЛЬКО ЦИФРЫ: 13 игр на грунте, 11 побед, 2 поражения, 1 титул (WTA 1000, Мадрид)





Свою подготовку к «Ролан Гаррос» Арина начала в немецком Штутгарте с категорией турнира WTA500. Соболенко решила использовать на грунте свою максимальную агрессию. Улучшила стабильность подачи и удары навылет. На пути к финалу белоруска обыграла таких соперниц как Анетт Контавейт и Симона Халеп. В решающем матче Арину ждала первая ракетка мира Эшли Барти. В итоге в непростом финале австралийка забрала главный титул в Штутгарте.





Второй турнир серии WTA 1000 прошел в Мадриде. Здесь Арина Соболенко решила не отказываться от своего стиля игры. Благодаря этому белорусская теннисистка провела сумасшедшую неделю в Мадриде, обыграв перед финалом Дарью Касаткину, Элизе Мертенс и Анастасию Павлюченкову. На пути к финалу Арина не проиграла ни одного сета и установила рекорд турнира, отдав всего 18 геймов.





В финальной игре ее снова ждала Эшли Барти. На этот раз главный мадридский приз достался нашей спортсменке благодаря умной и разнообразной агрессии. В игре белоруски стало наблюдаться больше стабильности при розыгрышах, терпение и эмоциональная устойчивость.









После победы Арина Соболенко поднялась с 7-го места на 4-е в мировом годовом рейтинге WTA.





Перед Парижем Арина Соболенко сыграла в Риме с категорией WTA 1000. В первом круге представительница Беларуси обыграла испанку Сару Соррибес Тормо, но во второй игре уступила юной американке Кори Гауфф. Теперь у нашей теннисистке есть время отдохнуть и подготовиться, чтобы завоевать на грунте главный титул «Большого шлема». Впереди остались менее престижные “Мастерсы” с категориями WTA250.





Соболенко еще не выиграла ни одного турнира «Большого шлема». Сможет ли она покорить французский «Ролан Гаррос»? Надеемся, что да. Ведь предыдущие игры на грунте показали, что Арина способна стать большой спортсменкой и даже больше.





ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО (16-ая ракетка WTA)





ТОЛЬКО ЦИФРЫ: 2 игры на грунте, 1 победа, 1 техническое поражение





Вика начала свою подготовку с турнира в Мадриде. В первом круге Азаренко встречалась с Екатериной Александровой. Игра получилась упорной и тяжелой, где белоруска одержала победу со счетом 7-5, 3-6, 6-1. Во втором круге нашу спортсменку ждала Джессика Пегула из США. В итоге Азаренко не смогла выйти на корт и отказалась от продолжения борьбы в Мадриде. Официальной версией отказа стала травма поясницы. В нынешнем сезоне Виктории часто приходится отказываться от участия на турнирах из-за своего травматизма.









АЛЕКСАНДРА САСНОВИЧ (103-я ракетка WTA)





ТОЛЬКО ЦИФРЫ: 5 игр на грунте, 3 победы, 2 поражения





В последнее время белоруска выступает крайне нестабильно. Первым турниром на грунте стал Мадрид. Чтобы оказаться в основной сетке турнира, Саше пришлось начинать с квалификации. В первой игре Саснович обыграла испанку Бузас Манейро (625-ракетка). В финальной квалификации Александра встречалась с Лаурой Зигемунд, где победу одержала опытная немецкая теннисистка.









Второй остановкой Александры стал Челленджер во французском Сен-Мало. На ранней стадии турнира Саснович одолела француженку Тесса Андрианяфитримо (256-ракетка), словенку Тамару Зиданшек (77-ракетка). Следующей соперницей белоруски стала Виктория Голубич (72-ракета). Представительница Швейцарии уничтожила со счетом 6-1, 6-0 и на этом подготовительный турнир для Саснович завершился.





ИЛЬЯ ИВАШКО (91-ая ракетка ATP)





ТОЛЬКО ЦИФРЫ: 13 игр на грунте, 10 побед, 3 поражения





Для старта сезона на грунте теннисист из Минска выбрал современный испанский Марбелья. Здесь Илья обыграл местных игроков Педро Мартинес и Алехандро Давидович Фокина. В четвертьфинале Ивашко потерпел поражение от неуступчивого испанца Хауме Мунар.





Вторым этапом подготовки стал турнир в Барселоне. Не испытав никаких проблем во время квалификационных игр, Илья встретился с Таллон Грикспур из Нидерландов. Белорус с легкостью разобрался со своим соперником и вышел в 1/16 финала на «короля грунта» Рафаэль Надаль. Ивашко агрессивно начал игру против титулованного испанца, взяв первый сет у Надаля. Но Рафаэль все же подтвердил свой статус фаворита и обыграл с великим трудом нашего игрока (6-3, 2-6, 4-6).





На этом Илья останавливаться не собирался. В Мюнхене белорус снова без проблем прошел квалификационные раунды, а в основной сетке сумел дойти до полуфинала, обыграв мощного американца Макдональда и шестую ракетку мира хозяина соревновании Александра Зверева. После безумной сенсации четвертьфинальной встречи Илья Ивашко проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу – 4:6, 1:6 в полуфинале Мюнхена. Таким образом белорус завершил выступление на крупном турнире.





ЕГОР ГЕРАСИМОВ (77-ая ракетка ATP)





ТОЛЬКО ЦИФРЫ: 8 игр на грунте, 2 победы, 6 поражении





В отличии от Ивашко Егор Герасимов некомфортно чувствует себя на грунте. Из восьми игр Герасимов одержал две победы на старте в Барселоне и Кальяри. А на крупных турнирах ATP в Мадриде и Риме не смог пройти даже квалификацию. Турнирный путь Егора Герасимова из категории ATP закончился, едва начавшись.



