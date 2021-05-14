Левандовски продолжит карьеру в Баварии
Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал слухи о возможном уходе форварда Роберта Левандовски.
Ранее сообщалось, что в услугах поляках заинтересованы Челси и Манчестер Сити.
«Конечно, Левандовски останется. Кто продает игрока, который забивает по 60 голов за сезон?»
«Агент Левандовски к нам не обращался. Когда трансферный рынок откроется 1 июля, появятся тысячи слухов о Баварии. Важно, что факты всегда играют в нашу пользу», — сказал Румменигге.
В текущем сезоне Левандовски провел 38 матчей, в которых забил 46 голов и отдал девять результативных передач.
По окончании сезона мюнхенцев покинет главный тренер Ханс-Дитер Флик, пост которого займет Юлиан Нагельсманн.
Бавария уже обеспечила себе титул чемпиона Германии и до конца сезона проведет матчи против Фрайбурга и Аугсбурга.
14:37 14/05/2021
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