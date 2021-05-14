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Левандовски продолжит карьеру в Баварии

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал слухи о возможном уходе форварда Роберта Левандовски.


Ранее сообщалось, что в услугах поляках заинтересованы Челси и Манчестер Сити.

«Конечно, Левандовски останется. Кто продает игрока, который забивает по 60 голов за сезон?»

«Агент Левандовски к нам не обращался. Когда трансферный рынок откроется 1 июля, появятся тысячи слухов о Баварии. Важно, что факты всегда играют в нашу пользу», — сказал Румменигге.

В текущем сезоне Левандовски провел 38 матчей, в которых забил 46 голов и отдал девять результативных передач.
 
По окончании сезона мюнхенцев покинет главный тренер Ханс-Дитер Флик, пост которого займет Юлиан Нагельсманн.

Бавария уже обеспечила себе титул чемпиона Германии и до конца сезона проведет матчи против Фрайбурга и Аугсбурга.
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