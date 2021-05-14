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ЧМ по хоккею: минус Андрей Костицын

Андрей Костицын, по причине травмы покинувший расположение сборной Беларуси, рассказал о своем состоянии.


- С какими мыслями ты покидаешь национальную команду?

- Хотелось сыграть на чемпионате мира, но я попал в такую ситуацию, которая не позволяет работать под нагрузками. Теперь необходимо пройти курс лечения. Очень жаль, что не получится сыграть, потому что желание помочь команде было большое. Тем более, приехал с ребятами в Ригу, находился в расположении сборной. Остается пожелать команде удачи, парням здоровья, и чтобы они показали хороший результат на турнире.

- Какие планы у тебя были на этот чемпионат?

- Грандиозные! Конечно, хотелось хорошо выступить, показать, что у нас есть сплоченный коллектив, который может биться в каждом матче и показывать результат.

- Кто из нынешнего состава сборной готов взять на себя роль лидера?

- У нас много ребят, за плечами которых опыт выступления на чемпионатах мира. У каждого из них есть возможность проявить себя и показать, что в сборной Беларуси не один или два лидера, а несколько, и они в любой момент могут повести за собой команду.

- Вот-вот прилетит Егор Шарангович. Сможет ли он подменить в сборной таких мастеров, как ты?

- Все зависит от Егора. Мое мнение: конечно, сможет.

- Что вообще для тебя значит чемпионат мира?

- Это когда лучшие хоккеисты страны собираются в одной команде, чтобы провести хорошее время и показать результат. Думаю, после тяжелого сезона это своеобразная отдушина. Можно собраться в единый коллектив, создать в нем нужную атмосферу и порадовать болельщиков качественным хоккеем.

- Какие чемпионаты мира запомнились тебе больше всего?

- Те, где нам удалось успешно выступить — в Минске в 2014 году и затем в Чехии в 2015-м.

- С чем у тебя будет ассоциироваться рижский чемпионат мира?

- Если говорить перед его стартом, то с "пузырем". Необычные условия, непривычные для ребят: нужно будет постоянно находиться в гостинице, соблюдать все правила, жить с ограничениями.

- Где будешь смотреть чемпионат мира?

- Где получится. Соберемся с друзьями и будем наблюдать за хорошим хоккеем, переживать за нашу команду.

В свою очередь, хочу попросить болельщиков делать то же самое. Всегда чувствуется, когда тебя поддерживают, это о нь помогает. Наши хоккеисты должны порадовать вас хорошей, достойной игрой. Показать в каждом матче, что бьются до последнего, — как передает официальный сайт ФХБ, сказал Костицын.

Напомним, что этот ЧМ мог пройти в Минске. Однако помешали репрессии белорусских властей в отношении мирных граждан и спортсменов, выступивших против насилия. 
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