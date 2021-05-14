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Баскетболистка Екатерина Снытина: Я поддерживаю народ и имею свое мнение

Звездная спортсменка поделилась историей своей борьбы.

Баскетболистка Екатерина Снытина: Я поддерживаю народ и имею свое мнение
Екатерина Снытина
Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина, поддержавшая перемены и закончившая в знак протеста карьеру в национальной сборной, рассказала в Instagram об истории своей борьбы:

— Девять месяцев назад я первый раз в своей жизни сделала что-то, что было связано с политикой.

В 34 года я первый раз высказала свою гражданскую позицию. Хотя нет, не так… В 34 я осознанно высказала свою гражданскую позицию, потому что, как я понимаю сейчас, своим молчанием я высказывала её всю жизнь.

13 августа 2020 года я выставила фотографию белоруски с красно-зеленым кляпом во рту, потому что именно так себя и ощущала, глядя на события, происходящие на родных улицах, в это время, ощущала себя белоруской со слезами на глазах и с завязанным ртом.

И написала: «Мы, беларусы - мірныя людзі,

Сэрцам адданыя роднай зямлі!»

Что этот простой пост означал для меня? То, что я поддерживаю народ, то, что я, как спортсменка, «вскормленная государством», имею свое собственное мнение, которое отличается от мнения пропаганды. А также то, что раз уж я начала, буду стоять на своем!

...

Спасибо всем и каждому за миллион слов, которые я получила и продолжаю получать, пишите мне, если у вас опускаются руки, пишите мне, если вас переполняет энергия и радость, я разделю и то, и другое вместе с вами!

Мой следующий пост появился 2 сентября, это было официальное заявление @sos_by_2020 о создании письма свободных спортсменов, 2 сентября — день моего рождения…
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