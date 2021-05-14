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Японские города отказываются принимать участников Олимпийских игр

Города Японии, на фоне обострения ситуации с пандемией коронавирусной инфекции, отказываются принимать спортсменов, участвующих в Олимпийских играх-2020.


Об этом пишет ru.oxu.az со ссылкой на Reuters.

По информации агентства, 40 из более чем 500 городов, зарегистрированных для приема иностранных атлетов на сборы и мероприятия культурного обмена, решили не впускать иностранцев до начала соревнований.
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