Японские города отказываются принимать участников Олимпийских игр
Города Японии, на фоне обострения ситуации с пандемией коронавирусной инфекции, отказываются принимать спортсменов, участвующих в Олимпийских играх-2020.
Об этом пишет ru.oxu.az со ссылкой на Reuters.
По информации агентства, 40 из более чем 500 городов, зарегистрированных для приема иностранных атлетов на сборы и мероприятия культурного обмена, решили не впускать иностранцев до начала соревнований.
09:28 14/05/2021
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