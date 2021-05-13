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В Беларусь не впустили президента Волейбольного союза Эстонии: он оказался в списке невъездных

Президент Волейбольного союза и вице-председатель эстонского парламента Ханно Певкур не смог приехать в Минск на квалификацию чемпионата Европы. В аэропорту выяснилось, что Беларусь ввела для политика запрет на въезд в страну.

«Стоит признать, что желание отправиться в Минск, чтобы поболеть за женскую сборную по волейболу, угасло раньше, чем оно могло появиться, — написал Ханно Певкур в социальных сетях. — А именно, в аэропорту выяснилось, что Беларусь установила в отношении меня запрет на въезд, о чем меня не оповестили и из-за чего я не попал на самолет.

Скажу еще, что спорт и политика не связаны между собой. В случае Беларуси связаны, как же еще», — отметил политик.

Ханно Певкур был одним из тех членов эстонского парламента, которые в августе прошлого года подписали заявление в поддержку белорусской демократии.
Postimees.ee
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