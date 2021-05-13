В четверг хоккейный коуч находился в ложе Арины Соболенко, наблюдая за тем, как любимица Александра Лукашенко в 1/8 финала проигрывает 17-летней американке Кори Гауфф (итоговый счет 5:7, 3:6). Этой встречей беларуска прервала серию побед в семь матчей.





По окончании одного из геймов камера крупным планом показала ложу тенниисистки, где помимо тренера по физподготовке Джейсона Стейси (в черной кепке) сидел Кольцов.









Стоит ли удивляться?

Впервые о возможных отношениях Соболенко и Кольцова заговорили чуть больше года назад. В апреле 2020-го жена тренера Юлия Кольцова объявила о расставании с супругом. Об этом женщина сообщила в своем Instagram. Все бы ничего, если бы Кольцова не тегнула на прощальном фото Соболенко, которая на 17 лет младше Константина.









«А еще обращение ко всем девушкам, виснущим на чужих мужьях с малышами в семье! Это подло! Это самое удивительное и счастливое время, но в тоже время самое сложное, потому что маленький ребенок отнимает кучу сил, энергии и времени... Может так случиться, что и вы когда-нибудь там будете...» – написала Юлия под фотографией с мужем.





Кольцов поспешил защитить теннисистку. Тренер уверял, что Соболенко не имеет никакого отношения к случившемуся.





«Большая просьба, люди, если вы люди, оставить в покое не имеющую к этому никакого отношения Арину Соболенко! Это замечательный человек и спортсмен, который не заслуживает вселенского гнева. Надеюсь на понимание!» – написал Кольцов в Instagram.





После тех страстей Соболенко и Кольцова изредка видели вместе. К примеру, 15 октября 2020 года в минском аэропорту Константин провожал теннисистку на рейс в Варшаву.





После расставания с супругой у Кольцова произошло множество событий в жизни. Остановимся на самых важных.





Возглавил фарм «Динамо»

Перед стартом сезона-2020/21 в хоккейных кругах пошли слухи, что находившийся год без работы Кольцов сменит Дмитрия Кравченко у руля «Динамо-Молодечно». Инсайды оказались правдивыми – 1 июня 2020 года тренер принял команду Экстралиги. Молодечно стало четвертым по итогам регулярки и проиграло в четвертьфинале плей-офф «Металлургу» (2:4). Отметим, что при Кравченко динамовцы добирались до полуфинала.





До Молодечно Кольцов больше сезона входил в тренерский штаб Горди Дуайера в столичного «Динамо». «Минск-Арену» Константин покинул вместе со всеми ассистентами североамериканца 9 оября 2018 года. Но не прошло и двух недель, как Константин нашел новую работу – главным тренером в «Брест» его пригласил Сергей Сушко, который в ближайшее время может стать гендиром минского «Динамо».





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Кольцов доработал в Бресте до конца сезона и покинул клуб. Под его руководством команда финишировала в Экстралиге Б на третьем месте, не выполнив задачу на сезон – плей-офф.





Руководил «Динамо» в трех матчах КХЛ

В прошлом сезоне Кольцову на время дали порулить «зубрами» в КХЛ. Правда, всего на три матча. Дело в том, что после возвращения из Риги тренеры «Динамо» сдали положительные анализы на COVID-19, поэтому Кольцову предложили на время стать исполняющим обязанности Крэйга Вудкрофта.





Под руководством Константина «зубры» провели три игры – уступили «Сочи» (1:2) и обыграли «Куньлунь» (2:0) с рижским «Динамо» (4:3 Б).





Играл за команду Лукашенко

Кольцов не первый год выступает за команду Лукашенко. Не стал исключением минувший сезон. Нападающий провел 7 матчей из общих девяти в республиканском турнире и набрал в них 22 (4+18) очка.





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Подписал провластное письмо спортсменов

Свою подпись под документом за режим Лукашенко Кольцов оставил в конце ноября 2020-го.





«Мы трудимся для того, чтобы побеждать на спортивных аренах, а не на политических аренах, поэтому, в принципе, я за то, чтобы не агитировали против спортсменов. Я знаю, что сейчас много критики в адрес спортсменов, поэтому я за то, чтобы спорт был вне политики», – оставив автограф, рассказал Кольцов в эфире госТВ.





Выступил против переноса ЧМ из Минска

Отмена минской части ЧМ-2021 больно ударила по хоккейному окружению Лукашенко. Кольцов подключился к осуждению действий международной федерации на страницах газеты «Беларусь Сегодня».





«Уверен, мы можем провести классный турнир на хорошем уровне и никакие обстоятельства тому не станут помехой. Почему чемпионат нужно бойкотировать или переносить? Спорт должен объединять и быть вне политики», – заявил Кольцов.





Может вернуться в КХЛ

По информации журналиста Михаила Зислиса, Кольцов следующий сезон может начать в КХЛ, войдя в тренерский штаб московского «Спартака». Ранее «красно-белые» объявили о назначении двукратного призера Олимпиад в составе сборной России Бориса Миронова главным тренером клуба. В начале «нулевых» Миронов и Кольцов пересекались на хоккейных площадках НХЛ.





Ну а что касается Соболенко....





Пока белорусов избивали, Соболенко обсуждала макияж в инстаграме. В ответ на упреки она начала хамить. Как итог – многие больше не хотят за нее болеть







